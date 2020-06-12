Мужчина, укравший крупную сумму, поделился деньгами с нищим

Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина похитил крупную сумму денег, а часть из них отдал на благотворительность. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Reuters

С сентября 2019 года 39-летний безработный и неоднократно судимый житель Минского района регулярно наведывался в Минск, где посещал различные административные здания. Там он находил незапертые помещения, где оставались вещи сотрудников, и воровал оттуда деньги.

Последним стало похищение 8 тысяч рублей из куртки, висевшей в гардеробе одного из учреждений, куда преступник смог попасть, взломав дверь. Владельцем оказался иностранец, который объяснил, что сам проживает в общежитии, а деньги откладывал на покупку собственного жилья, и, опасаясь кражи, всегда носил их с собой.

В итоге мужчину удалось задержать. Как предполагается, он совершил не менее десяти подобных преступлений в разных районах Минска. Сам задержанный рассказал, что на украденные деньги покупал алкоголь, предметы интерьера и устраивал для друзей застолья, а также, по его признанию, отдал 50 рублей человеку, просившему подаяния.