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Мужчина, укравший крупную сумму, поделился деньгами с нищим

12.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина похитил крупную сумму денег, а часть из них отдал на благотворительность. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Reuters

С сентября 2019 года 39-летний безработный и неоднократно судимый житель Минского района регулярно наведывался в Минск, где посещал различные административные здания. Там он находил незапертые помещения, где оставались вещи сотрудников, и воровал оттуда деньги.

Последним стало похищение 8 тысяч рублей из куртки, висевшей в гардеробе одного из учреждений, куда преступник смог попасть, взломав дверь. Владельцем оказался иностранец, который объяснил, что сам проживает в общежитии, а деньги откладывал на покупку собственного жилья, и, опасаясь кражи, всегда носил их с собой.

В итоге мужчину удалось задержать. Как предполагается, он совершил не менее десяти подобных преступлений в разных районах Минска. Сам задержанный рассказал, что на украденные деньги покупал алкоголь, предметы интерьера и устраивал для друзей застолья, а также, по его признанию, отдал 50 рублей человеку, просившему подаяния.

 
Теги: Минск
 
 
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Житель Минского района регулярно приезжал в Минск, воруя деньги из незапертых кабинетов учреждений и организаций, где сотрудники оставляли свои вещи.
 
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