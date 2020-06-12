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Дождливо и ветрено. Погода в Гродно в выходные

12.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет не так жарко, как на неделе, а еще — ветрено и дождливо, предупреждает pogoda.by.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу днем будет +20…22°C. Все время — сплошная облачность и сильный ветер.

В воскресенье — облачно и дождливо. Слабый ветер. Температура воздуха — +15…17°C.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные будет не так жарко, как на неделе.
 
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