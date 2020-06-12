|
Дождливо и ветрено. Погода в Гродно в выходные
12.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет не так жарко, как на неделе, а еще — ветрено и дождливо,
В субботу днем будет +20…22°C. Все время — сплошная облачность и сильный ветер.
В воскресенье — облачно и дождливо. Слабый ветер. Температура воздуха — +15…17°C.
Хороших выходных — и оставайтесь дома!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно в выходные будет не так жарко, как на неделе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)