Дождливо и ветрено. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет не так жарко, как на неделе, а еще — ветрено и дождливо, предупреждает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу днем будет +20…22°C. Все время — сплошная облачность и сильный ветер.

В воскресенье — облачно и дождливо. Слабый ветер. Температура воздуха — +15…17°C.

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

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