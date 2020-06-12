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Общественные объединения, организации продолжают помогать белорусским клиникам
12.06.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбщественные объединения, организации и просто неравнодушные люди продолжают помогать белорусским клиникам.
Угощения и средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки) передали Минской центральной районной больнице депутаты Палаты представителей, а также сотрудники Минского колледжа потребкооперации. Новый терапевтический корпус (всего 4 отделения клиники) на время превратился в инфекционный. Там оказывают помощь жителям Минского района.
Минская центральная районная больница получила статус клинической. На базе медучреждения работают две кафедры медицинского университета и Академии последипломного образования.
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Общественные объединения, организации и просто неравнодушные люди продолжают помогать белорусским клиникам. Угощения и средства индивидуальной защиты (маски,...
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