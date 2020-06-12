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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Общественные объединения, организации продолжают помогать белорусским клиникам Общественные объединения, организации и просто неравнодушные люди продолжают помогать белорусским клиникам. Угощения и средства индивидуальной защиты (маски,...

Общественные объединения, организации и просто неравнодушные люди продолжают помогать белорусским клиникам.Угощения и средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки) передали Минской центральной районной больнице депутаты Палаты представителей, а также сотрудники Минского колледжа потребкооперации. Новый терапевтический корпус (всего 4 отделения клиники) на время превратился в инфекционный. Там оказывают помощь жителям Минского района.Минская центральная районная больница получила статус клинической. На базе медучреждения работают две кафедры медицинского университета и Академии последипломного образования.