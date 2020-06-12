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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси 90 населенных пунктов остаются без электричества Аварийные бригады устраняют последствия непогоды, которая вчера прошлась по регионам Беларуси. В то же время, по информации МЧС, из-за прохождения грозового фронта...

Аварийные бригады устраняют последствия непогоды, которая вчера прошлась по регионам Беларуси. В то же время, по информации МЧС, из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с пострадали две деревни в Браславском районе. Там повреждены кровли двух жилых домов. Еще зафиксированы 53 случая падения деревьев, повреждены девять автомобилей. Пострадавших нет. Всего за сутки, по данным Белэнерго, электроснабжение нарушалось более чем в четырехстах населенных пунктах.