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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за непогоды
12.06.2020 13:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа большей части страны сегодня ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. При этом воздух прогреется до плюс 34 градусов.
В выходные в Беларуси станет прохладнее. В выходные же аномальное тепло сменит холодный антициклон "Томас". Установится июньский температурный режим.
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На большей части страны сегодня ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. При этом воздух прогреется до плюс 34 градусов. В выходные в Беларуси...
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