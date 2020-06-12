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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за непогоды

12.06.2020 13:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На большей части страны сегодня  ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. При этом воздух прогреется до  плюс 34 градусов. 
В выходные в Беларуси станет прохладнее. В выходные же аномальное тепло сменит холодный антициклон "Томас". Установится июньский температурный режим.

 
 
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На большей части страны сегодня  ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. При этом воздух прогреется до  плюс 34 градусов.  В выходные в Беларуси...
 
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