Источник материала: Tut.by

В выходные не будут работать троллейбусы № 7, 29, 53. Вместо них пустят автобусы. Подробности сообщает "Минсктранс".



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

13 и 14 июня отменяется работа троллейбусных маршрутов № 7, 29, 53. Это связано с изменениями организации дорожного движения, а также переустройством контактной сети на перекрестке ул. К. Цеткин, ул. Немига, пр-та Дзержинского.

Вместо перечисленных троллейбусов организуют временные автобусы № Т7, Т29, Т53. Они пойдут по маршруту отмененного транспорта.

Пассажиры, у которых есть безлимитные проездные на троллейбус, могут ездить в автобусах № Т7, Т29, Т53 без дополнительной оплаты.