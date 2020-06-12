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В выходные не будут работать троллейбусы № 7, 29, 53

12.06.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные не будут работать троллейбусы № 7, 29, 53. Вместо них пустят автобусы. Подробности сообщает "Минсктранс".


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

13 и 14 июня отменяется работа троллейбусных маршрутов № 7, 29, 53. Это связано с изменениями организации дорожного движения, а также переустройством контактной сети на перекрестке ул. К. Цеткин, ул. Немига, пр-та Дзержинского.

Вместо перечисленных троллейбусов организуют временные автобусы № Т7, Т29, Т53. Они пойдут по маршруту отмененного транспорта.

Пассажиры, у которых есть безлимитные проездные на троллейбус, могут ездить в автобусах № Т7, Т29, Т53 без дополнительной оплаты.

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Теги: Минск
 
 
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Вместо перечисленных троллейбусов организуют временные автобусы № Т7, Т29, Т53. Они пойдут по маршруту отмененного транспорта.
 
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