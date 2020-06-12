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У единственной в Беларуси лани-альбиноса вскоре появится первое потомство
12.06.2020 13:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭтим радостным событием с нами поделились сотрудники Могилевского зоосада. Ожидается, что малыши у Пломбира (именно так зовут будущего отца) и его спутницы - лани пятнистой окраски - появятся уже в конце этого месяца. Вероятность, что родится хотя бы один альбинос мала, но интрига сохраняется.
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Этим радостным событием с нами поделились сотрудники Могилевского зоосада. Ожидается, что малыши у Пломбира (именно так зовут будущего отца) и его спутницы - лани...
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