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У единственной в Беларуси лани-альбиноса вскоре появится первое потомство

12.06.2020 13:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Этим радостным событием с нами поделились сотрудники Могилевского зоосада. Ожидается, что малыши у Пломбира (именно так зовут будущего отца) и его спутницы - лани пятнистой окраски - появятся уже в конце этого месяца. Вероятность, что родится хотя бы один альбинос мала, но интрига сохраняется.

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Этим радостным событием с нами поделились сотрудники Могилевского зоосада. Ожидается, что малыши у Пломбира (именно так зовут будущего отца) и его спутницы - лани...
 
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