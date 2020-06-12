У единственной в Беларуси лани-альбиноса вскоре появится первое потомство

Источник материала: БT

Этим радостным событием с нами поделились сотрудники Могилевского зоосада. Ожидается, что малыши у Пломбира (именно так зовут будущего отца) и его спутницы - лани пятнистой окраски - появятся уже в конце этого месяца. Вероятность, что родится хотя бы один альбинос мала, но интрига сохраняется.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите