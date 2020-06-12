В Беларуси 52 520 случаев COVID-19

Источник материала: Tut.by

На 12 июня в Беларуси 52 тыс. 520 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в телеграм-канале .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Беларуси на 12 июня выздоровели и выписаны 27 тыс. 760 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 298 пациентов.

Вчера был зафиксирован самый низкий прирост за последние полтора месяца — 750 зараженных в сутки. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%. Показатель Беларуси, по данным на 11 июня, был 3,9%, 10-го — 5,2%.

Данных о том, в каком регионе Беларуси сколько случаев инфицирования, сколько выздоровевших и умерших, Минздрав по-прежнему не публикует. Также ведомство уже второй месяц не проводит брифингов и пресс-конференций.

— По ощущениям мы видим тенденции снижения заболеваемости. Считаем, что мы начинаем спускаться с плато, на котором находились последнее время. И нам удалось растянуть пик заболеваемости и не допустить перегрузки системы здравоохранения, — рассказал 11 июня министр здравоохранения Владимир Караник в эфире «Беларусь 1».

Белорусские ученые говорят, что середина эпидемии в стране пройдена 15 мая, когда количество заболевших достигло 50% от общего прогнозного.

При этом эпидемиолог Наталья Коломиец, заведующая кафедрой эпидемиологии и микробиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор, считает , что нельзя отказываться от социального дистанцирования и других мер.

— Ничего само собой никуда не уйдет. Мы уже достаточно долго находимся на плато, и ростки надежды, которые проросли (несколько дней подряд выздоровевших было больше, чем инфицированных, количество новых случаев относительно снизилось — Прим. TUT.BY), если говорить образно, еще слишком слабые, чтобы мы себя вели беспечно.

ВОЗ обновил рекомендации по ношению защитных масок и рекомендует властям поощрять ношение масок там, где широко распространена передача вируса, а физическое дистанцирование затруднено, например в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных или переполненных помещениях. Маски следует носить людям в возрасте 60 лет и старше и тем, у кого есть сопутствующие заболевания.