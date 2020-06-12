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Ушли со школьного двора. На этой неделе в школах Глусского района прошли торжественные церемонии вручения аттестатов выпускникам средних школ

12.06.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Ушли со школьного двора. На этой неделе в школах Глусского района прошли торжественные церемонии вручения аттестатов выпускникам средних школ

На этой неделе в школах Глусского района прошли торжественные церемонии вручения аттестатов выпускникам средних школ, в этом году  у нас их, выпускников, 88.


Ушли со школьного двора. На этой неделе в школах Глусского района прошли торжественные церемонии вручения аттестатов выпускникам средних школ
Ушли со школьного двора. На этой неделе в школах Глусского района прошли торжественные церемонии вручения аттестатов выпускникам средних школ

Самый большой отряд был в гимназии Глуска — 29 человек, в школе № 2 — 19, 17 выпускников в первой школе райцентра, по шесть одиннадцатиклассников училось в этом году в Заелицком, Клетненском и Устерховском УПК, 5 ребят окончили Заволочицкую школу. Приятно отметить, что все двенадцать претендентов на получение аттестатов особого образца подтвердили свои высокие знания на экзаменах и такие особые аттестаты с золотыми медалями получили. В этом году золотая молодежь сосредоточена в двух учебных заведениях. Повторюсь, но скажу, что самый большой отряд медалистов в гимназии Глуска — восемь человек. Это Павел Борадулькин, Кирилл Бородин, Ангелина Долбик, Никита Иванов, Юлия Прыжок, Роман Рыбаков, Полина Сличёнок, Анастасия Фролова. Четыре круглых отличника выпустила в этом году СШ № 2: Ольгу Алёхну, Юлию Борковскую, Анастасию Гулевич, Евгения Гулевича. Самим ребятам были вручены аттестаты особого образца и золотые медали, а их родителям — благодарственные письма за подписью председателя районного исполнительного комитета Степана Чечухи. И хоть было это вручение — аттестатов, грамот и прочих наград — в более узком формате, чем обычно, и проходило только в своих школах, но запомнится ребятам волнительностью момента (особенно когда зачитывались приказы о завершении обучения в связи с получением общего среднего образования и отчислении из школы), теплотой поздравлений, искренностью пожеланий, а еще улыбками родителей и учителей, красотой выпускниц, элегантностью выпускников, их молодостью, мечтами и надеждами. Пусть все они обязательно исполнятся. Пусть ребятам запомнятся наказы учителей, сбудутся пожелания родителей, а воспоминания о школе оставят светлый след в сердцах.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ и Оксаны ВАСИЛЕВСКОЙ

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На этой неделе в школах Глусского района прошли торжественные церемонии вручения аттестатов выпускникам средних школ, в этом году  у нас их, выпускников, 88. ...
 
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