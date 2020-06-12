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Акватории Минской области на контроле сотрудников МЧС и ОСВОД

12.06.2020 15:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Настоящее лето в столице и Минской области. Настало время освежиться  в  жару в водоемах центрального региона. К купальному сезону все готово. Все прибрежные зоны оснащены специальными табличками, которые указывают на безопасные места для купания. Сотрудники ОСВОД работают на пляжах ежедневно и регулярно выезжают на осмотр акватории. На дежурстве медработники и водолазы. В этом сезоне на водах Минска и Минской области уже спасли более десяти человек. Особое внимание сотрудники ОСВОД советуют обращать на детей на берегу - несовершеннолетние на пляжах всегда должны быть под наблюдением  родителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Настоящее лето в столице и Минской области. Настало время освежиться  в  жару в водоемах центрального региона. К купальному сезону все готово. Все прибрежные зоны...
 
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