Учитель года написала стих-обращение к президенту, а через неделю узнала - с ней не продлевают контракт

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Анна Северинец, учитель русского языка и литературы Смолевичской районной гимназии опубликовала в Facebook стихотворение-обращение к президенту. Вчера, 11 июня, педагогу сообщили, что с ней не продлевают контракт.



Фото: Алина Орлова

Анна Северинец — учитель, писательница, автор нескольких книг по истории белорусской литературы. В 2019 году она стала «Учителем года Смолевичского района 2019» в номинации «Русский язык и литература, белорусский язык и литература». В Смолевичской районной гимназии она работает шестой год: первый контракт был на год, второй — на пять лет.

— Моя пятилетний контракт заканчивается 17 августа, — рассказывает Анна Северинец. — Впереди у меня еще одна рабочая неделя, а потом я ухожу в отпуск. За несколько дней до окончания контракта я должна прийти в школу с обходным листом и собрать документы.

— Как вам пояснили, почему с вами решили не продлевать контракт?

— Все время моей работы у нас с директором были конструктивные отношения. Он читает мой блог на «Радио Свобода» и понимает мое желание писать и высказываться. Никогда не было ситуаций, чтобы он мне сказал: пишите опровержение или еще что-то. Наоборот, мы спорим, обсуждаем, — описывает происходящее собеседница. — Вчера у нас с ним был совершенно спокойный разговор, в ходе которого он сообщил, что не будет продлевать со мной контракт. Он объяснил, что он как руководитель не может продолжать сотрудничать с учителем, который позволяет себе критику власти.

По словам Анны Северинец, директор ей сказал, что не продлевает с ней контракт из-за ее стихотворения-обращения к президенту. Написала она его после того, как на совещании по кадровым вопросам Александр Лукашенко напомнил , как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Стихотворение было опубликовано на личной странице в Facebook Анны Северинец.

— Директора можно понять, но я как учитель не могу пропускать какие-то вещи и не высказываться о них, — говорит Анна Северинец. — Это стихотворение не писалось против власти, оно об общечеловеческой ситуации. Когда человек отдает приказ стрелять по людям, он перестает быть должностью, он является человеком, и счет к нему человеческий, — поясняет свою позицию педагог. — Хотя я твердо убеждена, что мы, граждане, имеем полное право критиковать власть и высказывать к ней претензии. Власть — это всего только менеджеры, которых мы нанимаем решать вопросы за наши налоги. Естественно, если что, мы имеем право с них спросить.

— Анна Константиновна, но вы и раньше остро высказывались, например, на тему образования.

— Возможно, директор не так понял то, что я хотела донести в своем стихотворении. […] Я имела ввиду общечеловеческое измерение этой ситуации. Мы — народ и мы не можем молчать. И особенно я — учитель. Если бы угрозы расстрелов прозвучали с другой стороны, я бы высказалась точно также.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Анна Константиновна не теряет оптимизма. Она уверена: это самый безболезненный вариант того, как школа могла с ней расстаться. Единственное, говорит, что очень сильно переживает за детей.

— Вы были классным руководителем?

— Нет, я просто предметник, но у меня довольно специфическая манера преподавания и свои взаимоотношения с детьми. В нашей гимназии очень хорошие педагоги. Моих учеников подхватят другие учителя. За знания детей я не беспокоюсь, но, конечно, мне бы хотелось до конца довложить в них то, что я начала вкладывать, ведь обучение — это система. Если я вкладываю в человека какие-то знания в пятом классе, я понимаю, как это отзовется в 11-м. А еще я привязана к детям, ведь каждый человек — история. Сейчас я стараюсь об этом не думать, но оно думается, и это больнее всего.

— Вы довольно известный учитель. Вам уже стали поступать предложения о работе.

— Да, но я пока не буду их озвучивать. Я не боюсь финансовой нестабильности. Я работаю и с другими проектами, поэтому источники дохода у меня есть, — отвечает собеседница. — Знаю одно, я не хочу уходить из профессии. Как только подумаю, что могу не быть учителем, мне становится плохо, — говорит педагог.

Не остались равнодушны к ситуации с Анной Северинец и некоторые родители. Сын Натальи Журавлевич закончил 5 класс Смолевичской районной гимназии. Анна Константиновна год преподавала у него русский язык и литературу. В родительском чате мама предложила составить коллективное обращение с требованием не прекращать трудовые отношения с педагогом.

— Несколько родителей поддержали эту идею. В ближайшие дни соберем подписи всех желающих и отправим в гимназию, районный и областной отделы образования, — говорит Наталья Журавлевич. — Павел всегда с удовольствием рассказывал об уроках Анны Константиновны. В течение четвертой четверти, пока мы занимались из дома, Анна Константиновна быстро настроила образовательный процесс дистанционно. В моем понимании, самые важные критерии работы учителя — это качество знаний и моральный комфорт ребенка. Думаю, родители из нашего класса со мной согласятся. Главная проблема не в том, каких взглядов придерживается педагог, а в том, что наши дети теряют прекрасного учителя. Я не могу это понять и принять.

С просьбой прокомментировать ситуацию TUT.BY обратился к директору Смолевичской районной гимназии. Денис Дубаневич интеллигентно отказался от комментариев.

— Я как руководитель имею право продлить или не продлить контракт, — сказал он.