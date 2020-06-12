В доме Симоны, которая с байка пересела в инвалидное кресло, гомельские власти установили подъемник

Источник материала: Tut.by

Помните бывшую байкершу Симону, о которой мы писали ? Девушка прикована к коляске и не могла самостоятельно выйти на улицу, так как в доме не было для этого условий. Так вот, у нас хорошая новость — теперь у Симоны есть подъемник!





Два года назад после ДТП Симона Сусло пересела в инвалидную коляску. С тех пор ее жизнь — это каждодневное преодоление барьеров.

Квартира Симоны адаптирована для более-менее комфортного передвижения на инвалидной коляске, а вот за ее пределами — настоящее испытание. Пандус на крыльце хоть и имеется, но он приспособлен только для спуска детских колясок — не для инвалидных.

Чтобы выйти из подъезда, нужен был электроподъемник. С просьбой о его установке Симона как-то обратилась в администрацию своего района. Ей ответили: не видят необходимости.

Все изменилось после статьи на TUT.BY. Городские чиновники почитали публикацию и… прониклись. В этот же день они связались с Симоной и пообещали в ближайшее время установить подъемник в ее доме. Свое слово сдержали. Сегодня молодой маме торжественно вручили ключи от устройства.









Спонсором устройства выступило предприятие «Алкопак». Механизм устанавливали специалисты из Минска, работники коммунального предприятия «Центральное» оборудовали площадку возле подъемника.

— Самое главное то, что теперь я смогу водить Мишу в школу, он в этом году идет в первый класс. А также смогу сама выходить в любое время — по делам, в магазин. Поверьте, это большое счастье, — говорит TUT.BY Симона.



