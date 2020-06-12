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Новое почтовое отделение в индустриальном парке
12.06.2020 15:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый объект для производственной и социальной инфраструктуры Минской области. На территории Китайско-белорусского индустриального парка открыто отделение почтовой связи. Укомплектовано оно современным технологическим оснащением. Выпущен и специальный штемпель для использования в отделении почтовой связи "Великий камень". Возведение инфраструктуры в парке ведется ускоренными темпами. По соседству уже готовый жилой дом, медицинское учреждение и пункт охраны правопорядка.
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Новый объект для производственной и социальной инфраструктуры Минской области. На территории Китайско-белорусского индустриального парка открыто отделение...
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