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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новое почтовое отделение в индустриальном парке Новый объект для производственной и социальной инфраструктуры Минской области. На территории Китайско-белорусского индустриального парка открыто отделение...

Новый объект для производственной и социальной инфраструктуры Минской области. На территории Китайско-белорусского индустриального парка открыто отделение почтовой связи. Укомплектовано оно современным технологическим оснащением. Выпущен и специальный штемпель для использования в отделении почтовой связи "Великий камень". Возведение инфраструктуры в парке ведется ускоренными темпами. По соседству уже готовый жилой дом, медицинское учреждение и пункт охраны правопорядка.