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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый вид в рамках республиканской акции "#Разам з бацькамі" обрел игровой комплекс в Жодино Марафон по благоустройству детских площадок продолжается в центральном регионе. Новый вид в рамках республиканской акции "#Разам з бацькамі" обрел игровой...

Марафон по благоустройству детских площадок продолжается в центральном регионе. Новый вид в рамках республиканской акции "#Разам з бацькамі" обрел игровой комплекс в Жодино.Площадку отремонтировали молодые семьи и волонтеры. Они покрасили детские карусели, спортивные конструкции и скамейки. Такая акция прошла и в Борисовском районе. Кстати, благоустраивать детские площадки планируют все лето. На следующей неделе эстафету подхватит Вилейский район.