|
Новый вид в рамках республиканской акции "#Разам з бацькамі" обрел игровой комплекс в Жодино
12.06.2020 15:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМарафон по благоустройству детских площадок продолжается в центральном регионе. Новый вид в рамках республиканской акции "#Разам з бацькамі" обрел игровой комплекс в Жодино.Площадку отремонтировали молодые семьи и волонтеры. Они покрасили детские карусели, спортивные конструкции и скамейки. Такая акция прошла и в Борисовском районе. Кстати, благоустраивать детские площадки планируют все лето. На следующей неделе эстафету подхватит Вилейский район.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марафон по благоустройству детских площадок продолжается в центральном регионе. Новый вид в рамках республиканской акции "#Разам з бацькамі" обрел игровой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)