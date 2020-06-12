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Смотрите ток-шоу "Макаенка, 9" завтра на "Беларусь 1". Будет интересно
12.06.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтарая и новая школы - на одном стадионе: чемпион 1982 года по футболу Юрий Пудышев против современных футболистов клуба "Динамо-Минск". Кто кого? Что объявит голос стадиона Леонид Бондарович? И по-настоящему красочный женский забег на дорожках. Участницы полумарафона на дистанции. В эту субботу в 8 вечера на "Беларусь 1" -
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Старая и новая школы - на одном стадионе: чемпион 1982 года по футболу Юрий Пудышев против современных футболистов клуба "Динамо-Минск". Кто кого? Что объявит голос...
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