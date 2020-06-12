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Обусловлено ухудшением эпидобстановки. В Браславском районе ввели обязательный масочный режим
12.06.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Браславский райисполком ввел дополнительные мероприятия, направленные на профилактику и снижение распространения COVID-19, сообщает местная газета
Все эти меры будут действовать «на период эпидемиологического неблагополучия».
«Принимаемые меры обусловлены ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, — говорит главный санитарный врач Браславского района Ольга Рудакова. — И направлены они в первую очередь на дополнительную защиту тех, кто работает с большим потоком людей».
Медики также напоминают о необходимости придерживаться элементарных норм инфекционной безопасности. Речь идет о гигиене рук, использовании средств индивидуальной защиты, дистанцировании и т.д.
Ранее, напомним, обязательный масочный режим ввели в Ивьевском, Кировском и Белыничском районах страны.
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Дополнительные меры будут действовать «на период эпидемиологического неблагополучия».
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