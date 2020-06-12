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Обусловлено ухудшением эпидобстановки. В Браславском районе ввели обязательный масочный режим

12.06.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Браславский райисполком ввел дополнительные мероприятия, направленные на профилактику и снижение распространения COVID-19, сообщает местная газета braslav-star.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
  • Люди должны обязательно использовать маски на объектах и в организациях Белыничского района (магазины, аптеки, отделения банка, связи, почты, в общественном транспорте и прочие объекты). Обязательный масочный режим предусматривает смену использованных средств защиты каждые 3 часа.
  • Ограничивается количество одновременно находящихся посетителей в торговых объектах, объектах общепита, аптеках, отделениях банка, связи, почты и других.
  • В режим работы торговых объектов общественного питания, бытового обслуживания, аптек, отделений банка, почт и других объектов введены технические перерывы для проветривания и проведения уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.
  • В садиках теперь нельзя объединять и переформировывать группы детей — даже если ходит мало. Нельзя также направлять воспитателей на работу в другие группы.

Все эти меры будут действовать «на период эпидемиологического неблагополучия».

«Принимаемые меры обусловлены ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, — говорит главный санитарный врач Браславского района Ольга Рудакова. — И направлены они в первую очередь на дополнительную защиту тех, кто работает с большим потоком людей».

Медики также напоминают о необходимости придерживаться элементарных норм инфекционной безопасности. Речь идет о гигиене рук, использовании средств индивидуальной защиты, дистанцировании и т.д.

Ранее, напомним, обязательный масочный режим ввели в Ивьевском, Кировском и Белыничском районах страны.

 
 
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Дополнительные меры будут действовать «на период эпидемиологического неблагополучия».
 
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