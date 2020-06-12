«Думаю, зайду в храм и хотя бы свечку поставлю». Лукашенко побывал в Спасо-Евфросиниевском монастыре

Источник материала: Tut.by

Во время рабочей поездки в Полоцк президент посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. «Думаю, зайду в храм и хотя бы свечку поставлю. Я давно уже был у вас», — сказал, как сообщает пресс-служба, Александр Лукашенко.



Фото: пресс-служба президента

В Крестовоздвиженском соборе Лукашенко зажег свечу, поклонился кресту и мощам преподобной Евфросинии Полоцкой. Кстати, работы по воссозданию раки (гробницы) Святой Евфросинии Полоцкой были проведены в 2003—2007 годах по инициативе Белорусского экзархата и благодаря помощи со стороны президента.

Затем Александру Лукашенко доложили о ходе реставрации Спасо-Преображенской церкви. История реставрационных работ показала, что о храме многое было неизвестно. Этот религиозный и архитектурный памятник удивителен тем, что в нем на 90% сохранились фрески XII века. Все виды работ планируется закончить к 2024 году. Всего же на восстановление фресок потребовалось порядка двух десятилетий. В процессе реставрации были сделаны и важные находки, в том числе — печати самой Евфросинии Полоцкой.



Фото из архива. Алесь Пилецкий, TUT.BY

Президент пообщался с археологами — студентами Полоцкого университета, — вспомнил, как и он сам в студенческие годы выезжал на археологические раскопки, в том числе на Днепре.

«Ребята, спасибо вам за работу. Живите мирно, дружно и обязательно здесь», — напутствовал студентов Лукашенко.