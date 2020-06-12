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Рубрика "Обратная связь"
12.06.2020 22:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМногие белорусы обращаются не только с проблемными вопросами, но и с конкретными предложениями, как сделать свою малую родину уютнее и комфортнее. Так, общими усилиями местных властей и горожан в Жлобине появился новый "Семейный сквер". О неравнодушных жителях и решенных вопросах - наша рубрика "Обратная связь" (видео).
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Многие белорусы обращаются не только с проблемными вопросами, но и с конкретными предложениями, как сделать свою малую родину уютнее и комфортнее. Так, общими...
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