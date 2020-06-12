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Рубрика "Обратная связь"

12.06.2020 22:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Многие белорусы обращаются не только с проблемными вопросами, но и с конкретными предложениями, как сделать свою малую родину уютнее и комфортнее. Так,  общими усилиями местных властей и горожан в Жлобине появился новый "Семейный сквер". О неравнодушных жителях и решенных вопросах - наша рубрика "Обратная связь" (видео). 

 
 
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Многие белорусы обращаются не только с проблемными вопросами, но и с конкретными предложениями, как сделать свою малую родину уютнее и комфортнее. Так,  общими...
 
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