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КГК: задержаны 15 топ-менеджеров Белгазпромбанка, изъято $4 млн

13.06.2020 07:00 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Организованная преступная группа действовала на базе «Белгазпромбанка», а его экс-руководитель был «причастен к противоправной деятельности».

Об этом сообщил глава Комитета госконтроля Иван Тертель 12 июня по итогам следственных мероприятий, передает БЕЛТА.

Тертель заявил, что в банке проводилась проверка с 2016 года, но иностранные партнеры дали ответы только в конце 2019 года. Напомним, сегодня такие же слова говорил и Александр Лукашенко на совещании в Полоцке.

По словам главы КГК, полученная информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проведение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий.

Тертель сообщил, что были получены убедительные доказательства того, что задержанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. По его утверждению, на базе банка была создана и действовала преступная группа, которая выводила денежные средства за границу.

«Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности», — добавил он.

В КГК отметили, что по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 топ-менеджеров, а также представителей коммерческих структур. Задержанные дают признательные показания.

«Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем. К примеру, вчера нами во время следственных мероприятий изъято более $4 млн, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках)», — сказал председатель КГК.

Возбуждено два уголовных дела: по ч. 3 ст. 235 УК («Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере») и по ч. 3 ст. 243 УК («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Напомним, 12 июня Лукашенко приехал в Полоцк, где прошло совещание по вопросам ЖКХ. Отвечая на вопрос журналиста о «Белгазпромбанке», президент заявил, что а отношении Виктора бабарико ведутся следственные действия. По словам Лукашенко, экс-глава банка захотел участвовать в выбора, потому что «у нас сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести». Президент назвал фигуранта «негодяем» и посоветовал отдать украденное народу.

Претендент на пост президента Викто Бабарико собрал 285 001 подпись и до недавнего времени оставался главным оппонентом действующего президента. Накануне сообщалось, что в головном офисе «Белгазпромбанка», главой которого был претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, проходит обыск. Обыск прошел также в компании «ПриватЛизинг», связанной с банком. Бабарико отметил, что обыски проходят у людей, с которыми он связан.

После этого Бабарико заявил, что власти проверяют людей, близких ему, потому что на него самого у властей компромата нет.

 
 
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Организованная преступная группа действовала на базе «Белгазпромбанка», а его экс-руководитель был «причастен к противоправной деятельности».
 
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