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Рыболовам рассказали, как, когда и сколько можно ловить раков в Брестской области

13.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Рыболовам рассказали, как, когда и сколько можно ловить раков в Брестской области

На телефон доверия Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира часто обращаются рыболовы-любители для консультации по правилам ловли рака.

На наиболее распространенные из них корреспонденту pinsknews.by ответил заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко:

– Отправляясь «поохотится» на раков прежде всего нужно знать, что в Брестской области в основном распространены три вида раков – широкопалый, узкопалый и полосатый рак (из-за инвазивной и малоценности последнего его добыча не ограничена). Широкопалый рак внесён в Красную книгу Беларуси, его ловить нельзя. Узкопалай рак разрешён к добыче по следующим правилам:

  • нельзя добывать яйценосных самок рака узкопалого;
  • нельзя добывать рака узкопалого с 20 марта по 18 мая;
  • нельзя добывать рака узкопалого с длиной тела менее 10,5 сантиметра;
  • разрешено использовать установленных параметров раколовки, но не больше трёх на рыболова и только в светлое время суток;
  • разрешено добывать узкопалого рака до 2 килограммов в сутки на одного рыболова-любителя для личных нужд.

За незаконную добычу каждой особи рака узкопалого предусмотрено возмещение вреда в размере 1,5 базовой величины (40,5 рублей).

Раколовка – орудие добычи раков, представляющее собой сетчатый квадрат или круг с диагональю или диаметром не более 100 сантиметров с закреплённой в центре наживкой или в виде ловушки длиной не более 100 сантиметров с одним или несколькими (не более 5) входами.

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира обращается к жителям  области с просьбой не быть равнодушными к фактам браконьерства и по возможности информировать работников государственной инспекции охраны животного и растительного мира о готовящихся или совершаемых нарушений природоохранного законодательства по телефону доверия 8-0162-25-50-00.

«Только нетерпимое отношение общества к браконьерам, неотвратимость наказания за их алчное отношение к нашему общему природному богатству позволит не оскудеть природе родного края», – подытожил Сергей Мычко.

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