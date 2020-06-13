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38 обращений по вопросам увольнений поступило на горячую линию Минтруда

13.06.2020 12:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

38 обращений по вопросам увольнений поступило на дополнительную горячую линию Минтруда в первый день ее работы. Отметим, что этот вопрос  на контроле Президента. На неделе он обратил внимание на растущее количество жалоб на незаконные увольнения в ряде коммерческих организаций  и поручил главе Администрации Президента  Игорю Сергеенко, председателю Совета Республики  Наталье Кочановой  и управляющему делами Президента Виктору Шейману  в кратчайшие сроки выработать систему проверок частных компаний, чтобы выяснить, по каким причинам увольняли сотрудников в последние 3 месяца. В случае неправомерных действий работодателей  восстановить людей на их рабочих местах.

Игорь Старовойтов, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "Хочу отметить, что все это сделано по поручению Президента. 10 июня на совещании по общественно-политическим вопросам Глава государства  обратил внимание, что недопустимо увольнять незаконно людей. Особенно он обратил внимание на недопустимость тех случаев, когда на частных предприятиях работников заставляют подписываться за альтернативных кандидатов, за тех, за которых работники не хотят подписываться. И если они отказываются, то в качестве наказания их увольняют. Конечно же,  это недопустимая ситуация. И Глава государства поручил срочно наладить систему контроля, систему проверок в этой сфере, чтобы не допустить этого впредь и восстановить работников. Чтобы предотвратить это, мы  организовали горячую телефонную линию как по линии Минтруда и соцзащиты,  так и по линии департамента госинспекции труда.  В дальнейшем начинают работать специалисты. Изучают документы. При необходимости мы будем встречаться и с человеком. И восстанавливать его права, если они были нарушены".

Горячая линия Минтруда работает с 9 до 18 в будние дни. В субботу с 9 до 12 дня. По вопросам незаконного увольнения можно обратиться также на горячую линию Комитета госконтроля.


 
 
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38 обращений по вопросам увольнений поступило на дополнительную горячую линию Минтруда в первый день ее работы. Отметим, что этот вопрос  на контроле Президента. На...
 
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