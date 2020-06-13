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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 38 обращений по вопросам увольнений поступило на горячую линию Минтруда 38 обращений по вопросам увольнений поступило на дополнительную горячую линию Минтруда в первый день ее работы. Отметим, что этот вопрос на контроле Президента. На...

38 обращений по вопросам увольнений поступило на дополнительную горячую линию Минтруда в первый день ее работы. Отметим, что этот вопрос на контроле Президента. На неделе он обратил внимание на растущее количество жалоб на незаконные увольнения в ряде коммерческих организаций и поручил главе Администрации Президента Игорю Сергеенко, председателю Совета Республики Наталье Кочановой и управляющему делами Президента Виктору Шейману в кратчайшие сроки выработать систему проверок частных компаний, чтобы выяснить, по каким причинам увольняли сотрудников в последние 3 месяца. В случае неправомерных действий работодателей восстановить людей на их рабочих местах.Горячая линия Минтруда работает с 9 до 18 в будние дни. В субботу с 9 до 12 дня. По вопросам незаконного увольнения можно обратиться также на горячую линию Комитета госконтроля.