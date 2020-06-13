Голограмма князя Николая Криштофа Радзивилла Сиротки появится в Мирском замке

Источник материала: Полымя

В марте текущего года Мирский замок присоединился к проекту международной технической помощи в рамках программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь», целью которого является содействие активному и устойчивому использованию культурного и исторического наследия в трансграничных регионах.





Проект, который носит название «Сохранение и адаптация культуры и наследия для культурных, образовательных и туристических целей» планируется реализовать на протяжении двух лет, а объем его финансирования составил ни много ни мало – 735 200 евро и 1 769 260 рублей.

Как рассказал ученый секретарь учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» Игорь Ложечник, средства белорусской стороны будут направлены на закупку вертикальных и горизонтальных экранов с сенсором и необходимым программным обеспечением, которые разместятся в экспозиционных залах музея. Благодаря им экскурсоводам станет проще демонстрировать различные фотографии, фильмы и историографические материалы, необходимые для более доступного донесения информации туристам. Также техническое оснащение Мирского замка пополнят сорок аудиогидов, что позволит значительно расширить иностранную аудиторию музея.



– Для того, чтобы сохранить в надлежащем качестве уникальные экспонаты XVI-XIX века, в рамках программы будут закуплены увлажнители и очистители воздуха, – добавляет Игорь Ложечник. – А для того, чтобы туристов в нашем замке стало еще больше, мы планируем приобрести оборудование для создания голограммы князя Николая Криштофа Радзивилла Сиротки и аппаратный комплекс с реальным перелистыванием RealBook для экспозиции «Оборонительное зодчество ВКЛ», которые дополнят залы музея технологиями объемного изображения.

Для популяризации общего историко-культурного наследия и обмена опытом проектом также предусмотрено участие в туристической выставке «Отдых», проведение фотовыставки и конференции.

Ведущим бенефициаром проекта выступила Дирекция региональных парков Павильняй и Веркяй (Вильнюс), а также учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир» и Центр исследований природы в Вильнюсе.

Виктория КОСТЮК