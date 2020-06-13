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Голограмма князя Николая Криштофа Радзивилла Сиротки появится в Мирском замке

13.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В марте текущего года Мирский замок присоединился к проекту международной технической помощи в рамках программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь», целью которого является содействие активному и устойчивому использованию культурного и исторического наследия в трансграничных регионах.

Голограмма князя Николая Криштофа Радзивилла Сиротки появится в Мирском замке

Проект, который носит название «Сохранение и адаптация культуры и наследия для культурных, образовательных и туристических целей» планируется реализовать на протяжении двух лет, а объем его финансирования составил ни много ни мало – 735 200 евро и 1 769 260 рублей.

Как рассказал ученый секретарь учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» Игорь Ложечник, средства белорусской стороны будут направлены на закупку вертикальных и горизонтальных экранов с сенсором и необходимым программным обеспечением, которые разместятся в экспозиционных залах музея. Благодаря им экскурсоводам станет проще демонстрировать различные фотографии, фильмы и историографические материалы, необходимые для более доступного донесения информации туристам. Также техническое оснащение Мирского замка пополнят сорок аудиогидов, что позволит значительно расширить иностранную аудиторию музея.

Голограмма князя Николая Криштофа Радзивилла Сиротки появится в Мирском замке
– Для того, чтобы сохранить в надлежащем качестве уникальные экспонаты XVI-XIX века, в рамках программы будут закуплены увлажнители и очистители воздуха, – добавляет Игорь Ложечник. – А для того, чтобы туристов в нашем замке стало еще больше, мы планируем приобрести оборудование для создания голограммы князя Николая Криштофа Радзивилла Сиротки и аппаратный комплекс с реальным перелистыванием RealBook для экспозиции «Оборонительное зодчество ВКЛ», которые дополнят залы музея технологиями объемного изображения.

Для популяризации общего историко-культурного наследия и обмена опытом проектом также предусмотрено участие в туристической выставке «Отдых», проведение фотовыставки и конференции.

Ведущим бенефициаром проекта выступила Дирекция региональных парков Павильняй и Веркяй (Вильнюс), а также учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир» и Центр исследований природы в Вильнюсе.

Виктория КОСТЮК

 
 
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В марте текущего года Мирский замок присоединился к проекту международной технической помощи в рамках программы трансграничного сотрудничества...
 
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