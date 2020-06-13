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Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы

13.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы

Фото Госпогранкомитета

Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы, проинформировал Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно поступившей от литовской и латвийской сторон информации, «в Литовской Республике продлен срок установленного карантинного режима до 24.00 16 июня 2020 года (информация о функционирующих пунктах пропуска), в Латвии режим чрезвычайной ситуации продлен с 10 июня 2020 года. Все ранее установленные ограничения в Латвийской Республике сохраняются».

Так, на белорусско-латвийской границе закрыты пункты упрощенного пропуска «Мейкшаны» (с белорусской стороны «Гаврилино»), «Каплава» («Плюсы»), «Пиедруя» («Друя»), а также международный железнодорожный пункт пропуска «Индра» («Бигосово») на станции Бигосово для пассажирского сообщения.

С 10 июня латвийской стороной продлено ограничение оформления въезда в Латвию иностранных граждан и лиц без гражданства через внешние пограничные пункты Европейского Союза. Ограничения не распространяются на: лиц, которые возвращаются в страну постоянного проживания; работников, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки; моряков, которым необходимо добраться до места работы и обратно; иностранных граждан, чья необходимость въезда в Латвийскую Республику была подтверждена Латвийским агентством инвестиций и развития; иностранных дипломатов и членов их семей.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена пунктами пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина», Верхнедвинский район) и «Силене» («Урбаны», Браславский район).

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Тверячус» («Видзы» с белорусской стороны), по-прежнему, оформление лиц и транспортных средств не осуществляется.

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы латвийских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельных сторон на Интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и Telegram-канале Госпогранкомитета.

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