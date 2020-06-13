В Пинске открыли новый корпус онкодиспансера

Источник материала: Tut.by

В Пинске открыли новый корпус Пинского межрайонного онкологического диспансера. Об этом сообщает «Полесская правда».





Он разместился на улице Советской в бывшем здании отделения ранней медицинской реабилитации Пинской центральной больницы, которое стало структурным подразделением больницы «Молотковичи».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой торжественного открытия не было.

В новом корпусе, который соединен со старым переходной галереей, разместились хирургическое отделение с оперблоком, палаты интенсивной терапии, приемное и химиотерапевтическое отделения. Здесь оборудованы палаты для комфортного пребывания пациентов, они рассчитаны максимум на четыре человека. Кроме того, есть несколько палат повышенной комфортности. Также в новом корпусе появилась централизованная подача медицинских газов, установлена система кондиционирования в палатах интенсивной терапии и в операционной. Созданы все условия по безбарьерной среде.

Новый объект рассчитан на 90 койко-мест, из которых 50 — хирургического профиля. Всего в онкодиспансере 130 койко-мест.

Эксплуатироваться здание начнет в ближайшее время, когда сюда переместят все оборудование. В старом корпусе останутся радиологическое отделение, диагностические и административные службы.

Предполагается, что впоследствии здесь будет создан целый медицинский комплекс для оказания помощи онкологическим пациентам. В планах — оснастить онкодиспансер рентгентерапевтическим аппаратом для лучевой терапии, короткофокусным аппаратом, приобрести маммоскан для скрининга рака молочной железы, аппарат УЗИ-диагностики.

Как строительство и реконструкция объекта, так и его оснащение оборудованием входили в Комплексный план социально-экономического развития города до 2020 года. Проект был включен в инвестиционную программу Брестской области и профинансирован за счет средств областного бюджета. Сметная стоимость строительства объекта по проекту составляла 4,3 млн рублей, однако удалось сэкономить на проектных работах, на закупке оборудования — и в целом стоимость строительства составила 3,8 млн рублей. Объект был сдан на три месяца раньше запланированного срока.

В ближайших планах — проектирование и реконструкция еще одного здания, расположенного на территории онкодиспансера, здания лаборатории и дезинфекционных камер.