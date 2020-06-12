Министр образования прокомментировал увольнение учительницы, написавшей стих президенту

Источник материала: Tut.by

Глава Минобра Игорь Карпенко прокомментировал «Нашай Ніве» увольнение учительницы русского языка и литературы Смолевичской районной гимназии

Анны Северинец.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Працягненне ці непрацягненне кантракта з работнікам установы адукацыі адносіцца непасрэдна да кампетэнцыі наймальніка. Але, як чалавек, педагог і бацька, я разумею, чаму дырэктар прыняў такое рашэнне. Педагог не ў праве маніпуляваць дзецьмі, каб дагадзіць сваім палітычным поглядам. Не чапайце дзяцей, кім бы ні былі іх бацькі і як бы вы да іх не ставіліся», — заявил Карпенко.

Анна Северинец — учитель, писательница, автор нескольких книг по истории белорусской литературы. В прошлом году она стала «Учителем года Смолевичского района — 2019» в номинации «Русский язык и литература, белорусский язык и литература». В Смолевичской районной гимназии она работает шестой год, ее пятилетний контракт заканчивается 17 августа. В четверг директор ей заявил, что продлевать его не будут из-за ее стихотворения — обращения к президенту.