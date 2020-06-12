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Министр образования прокомментировал увольнение учительницы, написавшей стих президенту
13.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Минобра Игорь Карпенко
«Працягненне ці непрацягненне кантракта з работнікам установы адукацыі адносіцца непасрэдна да кампетэнцыі наймальніка. Але, як чалавек, педагог і бацька, я разумею, чаму дырэктар прыняў такое рашэнне. Педагог не ў праве маніпуляваць дзецьмі, каб дагадзіць сваім палітычным поглядам. Не чапайце дзяцей, кім бы ні былі іх бацькі і як бы вы да іх не ставіліся», — заявил Карпенко.
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