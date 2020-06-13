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Пациенты с COVID-19, которые лежат в больнице и чьи родные на изоляции, могут заказать бесплатную передачу

13.06.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске запустили проект «Пакет внимания». Всем, кто оказался в больнице с COVID-19, а их родные на самоизоляции, волонтеры готовы привезти «передачку» со всем самым необходимым — водой, средствами гигиены, витаминами.


Фото в редакцию прислал Вадим

Идею проекта предложили представители благотворительной организации ADRA. За неделю они развели 15 «передачек». На очереди еще 20.

— Так сложилось, что многие наши знакомые оказались в больнице из-за COVID-19. Их семьи, соответственно, попадали на карантин. Случалось, приятели набирали, просили привезти им что-то необходимое, — вспоминает, как появилась идея проекта Вадим Субоч, менеджер проектов ADRA. —  И мы подумали, было бы здорово, если бы пациент, которому нужна такая помощь, мог легко ее получить.

Легко — это с помощью одного звонка или сообщения. Для этого в организации завели номер — +375 29 709 79 78. Чтобы заказать «Пакет внимания» нужно позвонить на данный телефон, отправить смс или написать в viber. В сообщении стоит указать номер больницы, в которой вы лежите, отделение, палату, а также фамилию и имя. «Передачку» волонтеры привезут в день заказа или на завтра.

— Заказать «Пакет внимания» можно себе, соседу по палате или родственнику. Сделать заказ может и врач для пациента, — поясняет собеседник. — Пакет мы привезем в больницу и оставим как передачу.

В набор входит две бутылки воды, салфетки, туалетная бумага, витамины, леденцы, печенье и два шарика, чтобы разрабатывать легкие.

— Для человека все это абсолютно бесплатно, — говорит Вадим. — Нас поддержали компании «Слодыч» и «Дарида». С просьбой о помощи мы разослали письма и в другие организации-партнеры. Кроме того, мы открыли денежный сбор на проект. Если кто-то захочет к нам присоединиться, было бы здорово.

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске запустили проект «Пакет внимания». Всем, кто оказался в больнице с COVID-19, а их родные на самоизоляции, волонтеры готовы привезти «передачку» со всем самым...
 
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