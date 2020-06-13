В Витебске уже в понедельник можно будет сдать тесты на антитела к COVID-19 по желанию и за деньги

Источник материала: Tut.by

В Витебске с 15 июня начнут делать платные экспресс-тесты на антитела к COVID-19, сообщает ОНТ.



Фото: Sorrento Therapeutics

Исследование будут проводить в Витебском областном диагностическом центре с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00. Записаться можно по телефонам 8 (0212) 42-55-54, 8 (0212) 42-63-69 либо через сайт центра.

При сдаче крови и получении результатов тестов (во второй половине этого же дня) нужно иметь паспорт.

Стоимость экспресс-теста для граждан Республики Беларусь — 21,8 рубля, для иностранных граждан — 37,8 рубля.