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В Витебске уже в понедельник можно будет сдать тесты на антитела к COVID-19 по желанию и за деньги

13.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске с 15 июня начнут делать платные экспресс-тесты на антитела к COVID-19, сообщает ОНТ.


Фото: Sorrento Therapeutics

Исследование будут проводить в Витебском областном диагностическом центре с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00. Записаться можно по телефонам 8 (0212) 42-55-54, 8 (0212) 42-63-69 либо через сайт центра.

При сдаче крови и получении результатов тестов (во второй половине этого же дня) нужно иметь паспорт.

Стоимость экспресс-теста для граждан Республики Беларусь — 21,8 рубля, для иностранных граждан — 37,8 рубля.

Бресте сдают тесты на антитела к COVID-19 по желанию и за деньги">
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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Исследование будут проводить в Витебском областном диагностическом центре.
 
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