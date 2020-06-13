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В Витебске уже в понедельник можно будет сдать тесты на антитела к COVID-19 по желанию и за деньги
13.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске с 15 июня начнут делать платные экспресс-тесты на антитела к COVID-19,
Исследование будут проводить в Витебском областном диагностическом центре с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00. Записаться можно по телефонам 8 (0212) 42-55-54, 8 (0212) 42-63-69 либо через сайт центра.
При сдаче крови и получении результатов тестов (во второй половине этого же дня) нужно иметь паспорт.
Стоимость экспресс-теста для граждан Республики Беларусь — 21,8 рубля, для иностранных граждан — 37,8 рубля.
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Исследование будут проводить в Витебском областном диагностическом центре.
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