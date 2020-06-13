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Мирский замок: 20 лет в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

13.06.2020 12:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Юбилейный год для центра притяжения туристов со всего мира. 20 лет назад Мирский замок  был включен  в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он стал вторым белорусским объектом (после Беловежской Пущи), находящимся в престижной базе. Правда, в 2000-х от величественного замка оставались лишь руины. Международные эксперты прибыли в Мир по приглашению проектной группы  и признали право объекта на существование. Реставрационные работы поддержало государство,  выделив на воссоздание 52 миллиона долларов. 

Сегодня Мирский замок и Несвижский дворец реформируются в производственные кластеры: в год каждый принимает фактически полмиллиона туристов. Активно развивается и инфраструктура. Подробный флешбэк в историю возрождения руин, а также реставрационные спасения нашего наследия по всей стране  смотрите в проекте Агентства теленовостей  "На контроле Президента"  сразу после "Панорамы".

 
Теги: Новости
 
 
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Юбилейный год для центра притяжения туристов со всего мира. 20 лет назад Мирский замок  был включен  в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он стал вторым белорусским...
 
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