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Присяга новобранцев онлайн. Без родителей и близких родственников

13.06.2020 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В связи с COVID-19 у мероприятия два нововведения. Как всегда, больше всего военнослужащих принесли присягу в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах. Это более 1 300 новобранцев. Известно, что в связи с эпидемиологической ситуацией не только в Печах, но по всем воинским частям в этом году не приглашали на присягу родных. После прибытия в воинские части новобранцы прошли двухнедельную изоляцию. И пока нет ни увольнений, ни посещений, отметили в Министерстве обороны. Но чтобы важный момент в жизни каждого солдата-срочника остался замеченным, наши коллеги с телекомпании “ВоенТВ” вели трансляцию на YouTube-канале. Посмотреть  ее могли не только родители, но и все друзья.

Традиционных для этого дня увольнительных у новобранцев не будет, но они остаются "несгораемыми", уточнили в Министерстве обороны. Как только эпидемиологическая ситуация нормализуется, парни смогут воспользоваться своим правом и отдохнуть в кругу семьи.


 
 
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В связи с COVID-19 у мероприятия два нововведения. Как всегда, больше всего военнослужащих принесли присягу в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах. Это...
 
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