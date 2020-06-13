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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Присяга новобранцев онлайн. Без родителей и близких родственников В связи с COVID-19 у мероприятия два нововведения. Как всегда, больше всего военнослужащих принесли присягу в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах. Это...

В связи с COVID-19 у мероприятия два нововведения. Как всегда, больше всего военнослужащих принесли присягу в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах. Это более 1 300 новобранцев. Известно, что в связи с эпидемиологической ситуацией не только в Печах, но по всем воинским частям в этом году не приглашали на присягу родных. После прибытия в воинские части новобранцы прошли двухнедельную изоляцию. И пока нет ни увольнений, ни посещений, отметили в Министерстве обороны. Но чтобы важный момент в жизни каждого солдата-срочника остался замеченным, наши коллеги с телекомпании “ВоенТВ” вели трансляцию на YouTube-канале. Посмотреть ее могли не только родители, но и все друзья.Традиционных для этого дня увольнительных у новобранцев не будет, но они остаются "несгораемыми", уточнили в Министерстве обороны. Как только эпидемиологическая ситуация нормализуется, парни смогут воспользоваться своим правом и отдохнуть в кругу семьи.