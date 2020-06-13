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О главных событиях уходящей недели смотрите завтра в “Главном эфире”
13.06.2020 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖилищно-коммунальная сфера страны как приоритет номер один. Закрыть все вопросы по трепещущей теме.
Накануне Президент с рабочим визитом посетил Полоцк. А также экономические решения и прогнозы для белорусского бизнеса. Когда мир вернется к привычному ритму и будет ли он прежним? О главных событиях уходящей недели смотрите завтра вечером в
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Жилищно-коммунальная сфера страны как приоритет номер один. Закрыть все вопросы по трепещущей теме. Накануне Президент с рабочим визитом посетил Полоцк. А...
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