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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О главных событиях уходящей недели смотрите завтра в “Главном эфире” Жилищно-коммунальная сфера страны как приоритет номер один. Закрыть все вопросы по трепещущей теме. Накануне Президент с рабочим визитом посетил Полоцк. А...

Жилищно-коммунальная сфера страны как приоритет номер один. Закрыть все вопросы по трепещущей теме.Накануне Президент с рабочим визитом посетил Полоцк. А также экономические решения и прогнозы для белорусского бизнеса. Когда мир вернется к привычному ритму и будет ли он прежним? О главных событиях уходящей недели смотрите завтра вечером в