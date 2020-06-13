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В Федерации профсоюзов начала работу горячая телефонная линия по вопросам незаконного увольнения работников

13.06.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Позвонить может каждый, кто посчитал, что его уволили либо пригрозили ему увольнением без законных оснований. 

Обратиться за помощью можно и в районные объединения профсоюзов. С 15 июня такие горячие линии заработают во всех регионах страны.


 
 
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Позвонить может каждый, кто посчитал, что его уволили либо пригрозили ему увольнением без законных оснований.  Обратиться за помощью можно и в районные...
 
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