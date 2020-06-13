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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Федерации профсоюзов начала работу горячая телефонная линия по вопросам незаконного увольнения работников Позвонить может каждый, кто посчитал, что его уволили либо пригрозили ему увольнением без законных оснований. Обратиться за помощью можно и в районные...

Позвонить может каждый, кто посчитал, что его уволили либо пригрозили ему увольнением без законных оснований.Обратиться за помощью можно и в районные объединения профсоюзов. С 15 июня такие горячие линии заработают во всех регионах страны.