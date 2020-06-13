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Сезон клубники открыт

13.06.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

1 300 тонн клубники планируют в этом году заготовить организации потребкооперации страны. Из них  310 тонн  для промышленной переработки. В том числе проведена работа с перерабатывающими предприятиями концерна "Белгоспищепром", государственной и частной формы собственности, чтобы исключить ситуацию прошлого года, когда в разгар сезона фермерам приходилось выбрасывать ягоду из-за ее ненадобности. Реализуют клубнику и в свежем виде.

По оперативной информации, сегодня цена сохраняется на уровне 5-6 рублей за килограмм. Прежде всего это связано с погодными условиями. Но не одним красным золотом живет Лунинецкий район. Чем еще?  Расскажем завтра в "Главном эфире" в рубрике "Место для жизни".

 
 
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1 300 тонн клубники планируют в этом году заготовить организации потребкооперации страны. Из них  310 тонн  для промышленной переработки. В том числе проведена работа...
 
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