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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сезон клубники открыт 1 300 тонн клубники планируют в этом году заготовить организации потребкооперации страны. Из них 310 тонн для промышленной переработки. В том числе проведена работа...

1 300 тонн клубники планируют в этом году заготовить организации потребкооперации страны. Из них 310 тонн для промышленной переработки. В том числе проведена работа с перерабатывающими предприятиями концерна "Белгоспищепром", государственной и частной формы собственности, чтобы исключить ситуацию прошлого года, когда в разгар сезона фермерам приходилось выбрасывать ягоду из-за ее ненадобности. Реализуют клубнику и в свежем виде.По оперативной информации, сегодня цена сохраняется на уровне 5-6 рублей за килограмм. Прежде всего это связано с погодными условиями. Но не одним красным золотом живет Лунинецкий район. Чем еще? Расскажем завтра в "Главном эфире" в рубрике "Место для жизни".