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В Московском районе столицы сегодня стартовал проект «#Разам з бацькамі»

13.06.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инициативная молодежь вместе с жильцами благоустраивают детскую площадку и дворовую территорию по улице Космонавтов. Освежают краску на горках, качелях, лавках  и спортивных тренажерах, приводят в порядок площадки для утилизации отходов. В понедельник нанесут и тематические граффити на трансформаторную будку, а  также распишут 300 метров гаражного кооператива по улице Слободской. Республиканская акция «#Разам з бацькамі» продолжится до 19 июня.

 
 
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Инициативная молодежь вместе с жильцами благоустраивают детскую площадку и дворовую территорию по улице Космонавтов. Освежают краску на горках, качелях, лавках ...
 
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