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Онлайн-присяга в 86-й бригаде связи
13.06.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрисяга сегодня утром прошла и под Минском - в 86-й бригаде связи. На плацу установили большие экраны, чтобы новобранцы смогли видеть своих родных.
На плацу 86-й бригады связи, которая освобождала Волковыск, можно было увидеть и новейшие образцы средств связи: радиорелейную станцию "Цитрус" и новую цифровую спутниковую станцию "Восход".
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Присяга сегодня утром прошла и под Минском - в 86-й бригаде связи. На плацу установили большие экраны, чтобы новобранцы смогли видеть своих родных. На плацу 86-й...
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