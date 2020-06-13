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Студенческие отряды приступили к работе

13.06.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На стройках, сельхозпредприятиях, в оздоровительных лагерях и на производстве. Студенческие отряды приступили к работе. В Гродненской области более 4 тысяч юношей и девушек выразили желание провести с пользой свой летний отдых. Для студентов это отличная возможность не только заработать деньги, но и приобрести полезные навыки в самых различных сферах. 

Юрий Карнелович оценил масштабы студотрядовского движения. В нынешнем рабочем семестре строительные студенческие отряды пользуются наибольшим спросом. В Гродненской области десятки профильных организаций пригласили на свои объекты молодежь. Молодой микрорайон Грандичи - самая масштабная стройка в Гродно. Возводится он практически с нуля и рассчитан на проживание около 20 тысяч человек. А поэтому помощь студенческих отрядов здесь всегда востребована.

Несколько этажей этого дома доверили строительному отряду Гродненского политехнического колледжа. Работа ответственная, поэтому бригаду подобрали с опытом. Небольшая планерка перед началом рабочего дня - и студенческая  бригада приступает к штукатурке комнат. Задача для них не новая: юноши и девушки - будущие каменщики. А в строительный отряд записались, чтобы приобрести практические навыки.

Жилье, социальная инфраструктура, дороги - и все это в новом микрорайоне возводится одновременно. На объектах работают более тысячи профессиональных строителей, однако без помощи студенческих отрядов, признаются специалисты, не обойтись.


Записаться в студенческий отряд могут все желающие


В Гродненской области молодых людей, которые желают с пользой провести летние каникулы, уже более 4 тысяч. Студотряды формируются по 7 направлениям: от строительных и педагогических до сельскохозяйственных и экологических. Записаться в студенческий отряд могут все желающие. В этом рабочем семестре появилась возможность сделать это через интернет-ресурсы. Молодым людям достаточно только зайти на соответствующие сайты или в группы в социальных сетях и оставить заявку.

Ожидается, что в этом году в Гродненской области в студенческих отрядах примут участие несколько тысяч молодых людей. А рабочий семестр будет длиться как минимум три месяца. 

 
Теги: Гродно
 
 
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На стройках, сельхозпредприятиях, в оздоровительных лагерях и на производстве. Студенческие отряды приступили к работе. В Гродненской области более 4 тысяч юношей...
 
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