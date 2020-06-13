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Ученик одной из гимназий Могилева начал строительство населенного пункта в жанре популярной компьютерной игры

13.06.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одеть город в пиксели и дать ему другую,  виртуальную жизнь. Ученик одной из гимназий Могилева начал строительство населенного пункта в жанре популярной компьютерной игры. Трехмерный мир со своими правилами - он полностью состоит из кубов, можно создавать целые улицы и строения. Принцип напоминает конструктор лего. Раздолье для фантазии творческих людей, в том числе для Владислава Агеева.

Рассказывает Андрей Ястребов (видео). 

 
Теги: Могилев
 
 
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Одеть город в пиксели и дать ему другую,  виртуальную жизнь. Ученик одной из гимназий Могилева начал строительство населенного пункта в жанре популярной...
 
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