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Фестиваль исследовательских работ детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мои первые открытия — 2020» прошел в Глусском районе

13.06.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Фестиваль исследовательских работ детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мои первые открытия — 2020» прошел в нашем районе уже в седьмой раз. В этом году в связи с пандемией формат фестиваля изменился, он проходил заочно. В отдел по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома юные исследователи и их руководители присылали видеопрезентации своих работ. 

В фестивале участвовало 15 работ: восемь выполнили дошкольники, семь — учащиеся начальных классов школ района.

 
 
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Фестиваль исследовательских работ детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мои первые открытия — 2020» прошел в нашем районе уже в седьмой раз. В этом году...
 
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