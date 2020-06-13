Фестиваль исследовательских работ детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мои первые открытия — 2020» прошел в Глусском районе

Источник материала: Радзiма

Фестиваль исследовательских работ детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мои первые открытия — 2020» прошел в нашем районе уже в седьмой раз. В этом году в связи с пандемией формат фестиваля изменился, он проходил заочно. В отдел по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома юные исследователи и их руководители присылали видеопрезентации своих работ.

В фестивале участвовало 15 работ: восемь выполнили дошкольники, семь — учащиеся начальных классов школ района.