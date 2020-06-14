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Спасатели помогли выйти из леса заблудившимся грибникам в Молодечненском районе
14.06.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСупруги утром ушли в лес за грибами и заблудились. Поисковые работы проводили работники МЧС и сотрудники РОВД. Заблудившихся грибников нашли в глубине леса. В медицинской помощи мужчина и женщина не нуждались.
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Супруги утром ушли в лес за грибами и заблудились. Поисковые работы проводили работники МЧС и сотрудники РОВД. Заблудившихся грибников нашли в глубине леса. В...
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