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Спасатели помогли выйти из леса заблудившимся грибникам в Молодечненском районе

14.06.2020 13:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Супруги утром ушли в лес за грибами и заблудились. Поисковые работы проводили работники МЧС и сотрудники РОВД. Заблудившихся грибников нашли в глубине леса. В медицинской помощи мужчина и женщина не нуждались.

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Супруги утром ушли в лес за грибами и заблудились. Поисковые работы проводили работники МЧС и сотрудники РОВД. Заблудившихся грибников нашли в глубине леса. В...
 
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