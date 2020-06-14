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Мост строили военные из Гродно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Деревянный мост через Неман возвели в Новогрудском районе Две недели усиленных работ и 250 кубометров древесины. В Новогрудском районе возвели новый деревянный мост через Неман длиной 55 метров. Заказчиком строительства...

Две недели усиленных работ и 250 кубометров древесины. В Новогрудском районе возвели новый деревянный мост через Неман длиной 55 метров. Заказчиком строительства выступило местное хозяйство, у которого на противоположном берегу реки две тысячи гектаров сенокосов. Чтобы добраться на поля в объезд, приходилось делать круг в 40 километров. Сейчас дорога занимает всего несколько минут.И это не первое сотрудничество с сельхозорганизациями. Только в Новогрудском районе уже возвели пять таких переправ. При эксплуатации новый мост прослужит не менее 10 лет.