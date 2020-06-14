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Деревянный мост через Неман возвели в Новогрудском районе

14.06.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Две недели усиленных работ и 250 кубометров древесины. В Новогрудском районе возвели новый деревянный мост через Неман длиной 55 метров. Заказчиком строительства выступило местное хозяйство, у которого на противоположном берегу реки две тысячи гектаров сенокосов. Чтобы добраться на поля в объезд, приходилось делать круг в 40 километров. Сейчас дорога занимает всего несколько минут.

Мост строили военные из Гродно

И это не первое сотрудничество с сельхозорганизациями. Только в Новогрудском районе уже возвели пять таких переправ. При эксплуатации новый мост прослужит не менее 10 лет.

 
Теги: Гродно
 
 
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Две недели усиленных работ и 250 кубометров древесины. В Новогрудском районе возвели новый деревянный мост через Неман длиной 55 метров. Заказчиком строительства...
 
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