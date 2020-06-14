Арендное жилье: кто будет строить и можно ли приватизировать

Источник материала: Tut.by

Правительство подписало постановление о первоочередном представлении арендного жилья работникам здравоохранения, педагогам, работникам культуры, но решение вопроса обеспечения этих категорий жильем требует и других шагов, заявил начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Авраменко в интервью программе «Неделя» телеканал СТВ .



Новый дом с арендным и социальным жильем в Климовичах.

Однако волнующий многих вопрос возможности приватизации арендного жилья пока в законодательстве это не рассматривается.

— Но все течет, все меняется, как знать, — добавил собеседник.

Чиновник рассказал, что арендное жилье составляет сейчас составляет 3,5% от жилфонда и распределяется так: 30% определяется для категорий по месту работы, еще 10% — для военнослужащих. На 2020 год запланировано возведение 135 тыс. кв. м при общем плане 4 млн кв м.

— Я как гражданин и просто человек считаю, что это, безусловно, мало. Но для того, чтобы определить, много или мало со стороны уже профессионала, здесь надо смотреть на ряд факторов. Это, конечно, и спрос, и бюджет. Потому что строятся за бюджетные деньги и строятся также за средства предприятий. Может строиться за счет других источников, не запрещенных законодательством, то есть за счет организаций частных форм собственности.

Авраменко уверен, нужно, чтобы человек искал работу не вокруг своего жилья, в окрестностях, а чтобы жилье было обеспечено вокруг тех работ, где человек может приложить свои силы, знания и умения.

— Мы сейчас работаем над документами, усовершенствуем нормативно-правовые базы для того, чтобы создать, может быть, еще лучшие условия (они уже есть, но еще лучшие условия), чтобы с большей охотой шли организации на такое строительство. Особенно частные формы собственности. Это здорово. Потому что их много, капитала, я думаю, хватает, и вперед только.

Что это за условия, собеседник не уточнил.

— Они разные, начиная от организационных. Предоставление земли, например. Создание инфраструктуры, те же производства чтобы рядом были. Возможно (я сейчас не хочу утверждать) что-то дополнить в Налоговом кодексе, как-то с налогами посмотреть. Я не готов сейчас детально говорить про налоги, потому что тему еще надо проработать. Ну в таких примерно направлениях, — отметил начальник управления Минстройархитектуры.