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Гродненские рыбаки бьют тревогу: на Немане массовый мор рыбы

14.06.2020 18:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненские рыбаки бьют тревогу — на Немане массовый мор рыбы. Два дня в сообществе в ВКонтакте гродненских любителей рыбалки «Рыбалка в Гродно» появляются фотографии мертвой рыбы. Гродненцы уже сообщили о произошедшем в Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.


Фото: vk.com/fishinggrodnoregion

Участники сообщества пишут, что мертвую рыбу видели в центре города, около Коложской церкви и пляжа на улице Поповича, а также около плотины ГЭС: вверх брюхом плавали большие судаки, краснокнижные усачи, плотва и окуни. В сообществе даже выложили видео, на котором виден мертвый бобер.

Гродненские рыбаки говорят, что замечали какую-то маслянистую пленку на воде, а также чувствовали неприятный запах, идущий от реки.






Однако, что точно произошло на реке — должны установить специалисты.

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Фото: предоставлено читателями
Фото: hrodna.life

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненские рыбаки бьют тревогу - на Немане массовый мор рыбы. Два дня в сообществе в ВКонтакте гродненских любителей рыбалки «Рыбалка в Гродно» появляются...
 
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