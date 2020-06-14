Источник материала: Tut.by

Гродненские рыбаки бьют тревогу — на Немане массовый мор рыбы. Два дня в сообществе в ВКонтакте гродненских любителей рыбалки «Рыбалка в Гродно» появляются фотографии мертвой рыбы. Гродненцы уже сообщили о произошедшем в Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Фото: vk.com/fishinggrodnoregion

Участники сообщества пишут, что мертвую рыбу видели в центре города, около Коложской церкви и пляжа на улице Поповича, а также около плотины ГЭС: вверх брюхом плавали большие судаки, краснокнижные усачи, плотва и окуни. В сообществе даже выложили видео, на котором виден мертвый бобер.

Гродненские рыбаки говорят, что замечали какую-то маслянистую пленку на воде, а также чувствовали неприятный запах, идущий от реки.

















Однако, что точно произошло на реке — должны установить специалисты.

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Фото: предоставлено читателями

Фото: hrodna.life