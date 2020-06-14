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Посещая Полоцк, Александр Лукашенко подчеркивал: ЖКХ должно стать приоритетом для регионов

14.06.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сфера, которая волнует всех! Это мы о ЖКХ. Касается каждого. Увы, для многих эта аббревиатура ассоциируется с вечной головной болью. Президент вновь и вновь обращается к проблематике коммунальной отрасли. Одним махом все узкие места не поправить. Но шаг за шагом  разматывают клубок проблем, предлагая решения, которые улучшают работу этой отрасли. А главное - делают коммунальные услуги для нас, во-первых, доступнее, во-вторых, качественнее. Это влияет на настроение: коммунальные перипетии уж точно здоровья нам не добавляют. Так что тема разговора в Полоцке была продиктована самой жизнью.

Посещая Полоцк, Александр Лукашенко подчеркивал: ЖКХ должно стать приоритетом для регионов


Не раз Александр Лукашенко подчеркивал: ЖКХ должно стать приоритетом для регионов


Года три назад прошлись по болевым точкам. Все решения закрепили в 7-й директиве. И надо сказать, уже сделано немало. И в плане прозрачности формирования тарифов, кстати, рост держится в рамках запланированного - не больше 5 долларов в год. И в плане снижения себестоимости услуг, затрат - а значит, сэкономленные средства могут пойти в дело. В наведении коммунального порядка стараются задействовать современное оборудование и технику - хватает отечественных решений для этой сферы. Надежнее стали инженерные сети, качественнее вода, работа по обновлению не останавливается ни на минуту. Все это трудоемко, непросто, требует концентрации усилий и вложений, но постепенно формирует вокруг нас более комфортную среду для жизни. 

Посещая Полоцк, Александр Лукашенко подчеркивал: ЖКХ должно стать приоритетом для регионов


Пока каждое пятое обращение в Администрацию Президента так или иначе связано с ЖКХ


Негативные отзывы летят, например, в адрес созданной недавно службы 115. Идея хорошая - воплощение хромает. Качество и сроки капитального ремонта, содержание подъездов, благоустройство дворов - вот топ жалоб на коммунальную сферу. От Президента в Полоцке прозвучал важный посыл: со сложными вопросами люди не должны оставаться один на один. Капремонт из их числа. Но инициатива, например, по приведению в порядок дворовых территорий только приветствуется. В общем, ЖКХ должно развиваться эффективнее, недостатки нужно устранять. Система должна быть более гибкой и работать в интересах людей. Разговор в Полоцке можно назвать своеобразным мозговым штурмом. Эффект решений, принятых по следам этой встречи, люди должны почувствовать уже в самое ближайшее время. 

 
 
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Сфера, которая волнует всех! Это мы о ЖКХ. Касается каждого. Увы, для многих эта аббревиатура ассоциируется с вечной головной болью. Президент вновь и вновь...
 
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