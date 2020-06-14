Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с министром ЖКХ Андреем Хмелем Система эффективной работы ЖКХ, заточенная на решение проблем, с которыми сталкивается человек, в Беларуси выстроена. Главное - чтобы на местах этот механизм...

Система эффективной работы ЖКХ, заточенная на решение проблем, с которыми сталкивается человек, в Беларуси выстроена. Главное - чтобы на местах этот механизм работал без сбоев. Изменятся ли подходы по капитальному ремонту, какими шагами будем двигаться к максимальной переработке вторсырья? Об этом наш корреспондентспросила у профильного министра. В должности он сегодня 10-й день, но план стабильной работы отрасли уже есть