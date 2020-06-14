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Интервью с министром ЖКХ Андреем Хмелем
14.06.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСистема эффективной работы ЖКХ, заточенная на решение проблем, с которыми сталкивается человек, в Беларуси выстроена. Главное - чтобы на местах этот механизм работал без сбоев. Изменятся ли подходы по капитальному ремонту, какими шагами будем двигаться к максимальной переработке вторсырья? Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у профильного министра Андрея Хмеля. В должности он сегодня 10-й день, но план стабильной работы отрасли уже есть (видео).
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Система эффективной работы ЖКХ, заточенная на решение проблем, с которыми сталкивается человек, в Беларуси выстроена. Главное - чтобы на местах этот механизм...
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