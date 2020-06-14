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Здесь добывают гранит и перерабатывают до щебня









Ежегодно в районе строится до 20 000 квадратных метров жилья

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Место для жизни. Лунинецкий район Сладкий клубничный сезон начался, но на две недели позже прошлого года. Погода пока не шепчет. Надежда была на эту неделю, ведь началась с жары, но уже с середины...

Сладкий клубничный сезон начался, но на две недели позже прошлого года. Погода пока не шепчет. Надежда была на эту неделю, ведь началась с жары, но уже с середины дожди изменили ситуацию. Плюс треть урожая погибла во время майских заморозков. Получается, спрос есть, а предложение пока низкое. Отсюда и высокие цены. Ситуация больше всего волнует фермеров из Лунинецкого района, который в народе называют «клубничный рай». Ягоду здесь не выращивает разве что ленивый. Пока цена закупки товарной клубники держится на уровне 5-6 рублей за кило. Хотя в прошлом году в это время за кило давали меньше 2. Спрос тогда так упал, что ягоду просто выбрасывали в рожь. Но не единой клубникой там живут. Вот чем занимаются в районе, когда непродолжительный профильный агросезон заканчивается?познакомилась с Лунинецким районом и нашла ответы не только на этот вопрос. Лунинецкий район ассоциируется с клубникой, и здесь о ней знают все. Но не ею единой живет. Сегодня мы решили раскрыть и другие стороны. Про рынок во Дворце, актуальные цены и ситуацию в этом году тоже не забудем. А начнем со второго после Лунинца города в районе и крупнейшего в Европе предприятия по добыче гранита. Опуститься на 145 метров возможно в Микашевичах в карьере, где добывают гранит. Согласитесь, напоминает знаменитый Гранд-Каньон в миниатюре. А селфи, сделанные на фоне подземных вод, прорвавшихся сквозь гранит, вполне можно выдать за фото с Кавказских гор.Используют для строительства зданий и дорог. А экспортируют в Россию, Польшу и Латвию. Предприятие насчитывает около 2 500 сотрудников. Средняя зарплата - 1 268 рублей. А вообще в карьере зарабатывают и более 2 000. Кроме гранита здесь еще 12 промышленных предприятий, которые и формируют бюджет более чем на половину, 37 % добавляет АПК. Из них 27 % - это фермерские хозяйства. Их в районе 70.Это фермерское хозяйство крупнейшее в районе. Как говорит руководитель, именно коровы приносят деньги в хозяйство. Поэтому на них сосредоточено все внимание. Но растят и картофель. В этом году площади увеличили. Ведь спрос ожидается высокий. Отправляемся на молочный завод, чтобы раскрыть секреты местного продукта. На десерт клубника. Раньше район называли клубничным раем. Но сегодня ситуация изменилась: ягоду выращивают в больших объемах и в других районах. Главный конкурент - Ивановский.Сезон наступил на две недели позже. Да и погода не способствует, поэтому спрос есть, а ягоды - пока нет. Отсюда и цены на рынке во Дворце. В прошлом году в это время ситуация была обратной. А еще здесь проводят ежегодный клубничный фест. В этом году традиционный формат променяют на онлайн, а вход, вернее, въезд будет только на авто: соблюдение дистанции - новые реалии рок-фестиваля. Организуют международный слет и местные байкеры - тоже местная достопримечательность.За прошлый год приняли 180 решений по семейному капиталу. В этом году уже 63, в основном деньги идут на жилье. Востребованы и участки под индивидуальное строительство: в 2019 выдали две сотни, там район проложит дорогу, проведет воду, свет и газ. Чем не место для жизни?