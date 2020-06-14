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Место для жизни. Лунинецкий район

14.06.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сладкий клубничный сезон начался, но на две недели позже прошлого года. Погода пока не шепчет. Надежда была на эту неделю, ведь началась с жары, но уже с середины дожди изменили  ситуацию. Плюс треть урожая погибла во время майских заморозков. Получается, спрос есть, а предложение пока низкое. Отсюда и высокие цены. Ситуация больше всего волнует фермеров из Лунинецкого района, который  в народе называют «клубничный рай». Ягоду здесь не выращивает разве что ленивый. Пока цена закупки товарной клубники держится на уровне 5-6 рублей за кило. Хотя в прошлом году в это время за кило давали меньше 2. Спрос тогда так упал, что ягоду просто выбрасывали в рожь.  Но не единой клубникой там живут. Вот чем занимаются в районе, когда непродолжительный профильный агросезон заканчивается? 

Место для жизни. Лунинецкий район


Ксения Лебедева познакомилась с Лунинецким районом и нашла ответы не только на этот вопрос. Лунинецкий район ассоциируется с клубникой, и здесь о ней знают все. Но не ею единой живет. Сегодня мы решили раскрыть и другие стороны. Про рынок во Дворце, актуальные цены и ситуацию в этом году тоже не забудем. А начнем со второго после Лунинца города в районе и крупнейшего в Европе предприятия по добыче гранита. Опуститься  на 145 метров возможно в Микашевичах в карьере, где добывают гранит. Согласитесь, напоминает знаменитый Гранд-Каньон в миниатюре. А селфи, сделанные на фоне подземных вод, прорвавшихся сквозь гранит, вполне можно выдать за фото с Кавказских гор.


Здесь добывают гранит и перерабатывают до щебня


Используют для строительства зданий и дорог. А экспортируют в Россию, Польшу и Латвию. Предприятие насчитывает около 2 500  сотрудников. Средняя зарплата - 1 268 рублей. А вообще в карьере зарабатывают и более 2 000. Кроме гранита здесь еще 12 промышленных предприятий, которые и формируют бюджет более чем на половину, 37 % добавляет АПК. Из них 27 % - это фермерские хозяйства. Их в районе 70.

Это фермерское хозяйство крупнейшее в районе. Как говорит руководитель, именно коровы приносят деньги в хозяйство. Поэтому на них сосредоточено все внимание. Но растят и картофель. В этом году площади увеличили. Ведь спрос ожидается высокий. Отправляемся на молочный завод, чтобы раскрыть секреты местного продукта. На десерт клубника. Раньше район называли клубничным раем. Но сегодня ситуация изменилась: ягоду выращивают в больших объемах и в других районах. Главный конкурент - Ивановский. 

Сезон наступил на две недели позже. Да и погода не способствует, поэтому спрос есть, а ягоды - пока нет. Отсюда и цены на рынке во Дворце. В прошлом году в это время ситуация была обратной. А еще здесь проводят ежегодный клубничный фест. В этом году традиционный формат променяют на онлайн, а вход, вернее, въезд будет только на авто: соблюдение дистанции - новые реалии рок-фестиваля. Организуют международный слет и местные байкеры - тоже местная достопримечательность. 


Место для жизни. Лунинецкий район


Ежегодно в районе строится до 20 000 квадратных метров жилья


За прошлый год приняли 180 решений по семейному капиталу. В этом году уже 63, в основном деньги идут на жилье. Востребованы и участки под индивидуальное строительство: в 2019 выдали две сотни, там район проложит дорогу, проведет воду, свет и газ. Чем не место для жизни? 

 
 
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Сладкий клубничный сезон начался, но на две недели позже прошлого года. Погода пока не шепчет. Надежда была на эту неделю, ведь началась с жары, но уже с середины...
 
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