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Врачи, учителя и работники культуры теперь в первую очередь могут претендовать на арендное жилье
14.06.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTХорошая новость на неделе прозвучала для врачей, учителей и работников культуры! Теперь они могут в первую очередь претендовать на арендное жилье. Новые подходы закрепили в постановлении правительства. Статус бюджетника - не единственное условие для получения арендных метров. Важно, чтобы был контракт на пять лет. А также подтверждение, что регион действительно нуждается в таком специалисте. В этом году в Беларуси построят 135 000 квадратных метров арендного жилья (объемы на уровне 2019). Плюс проведут ревизию 10 000 пустующих помещений. Больше всего арендных новостроек появится в Минской и Брестской областях. В целом же тенденция строить больше - и особенно в регионах - сохраняется.
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Хорошая новость на неделе прозвучала для врачей, учителей и работников культуры! Теперь они могут в первую очередь претендовать на арендное жилье. Новые подходы...
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