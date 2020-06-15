Немного дождей, а потом много солнца. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

В начале недели будет еще немного дождей, а потом в Витебск снова придет жара — таков предварительный прогноз Белгидромета.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник днем +24…26 °С, ожидается дождь.

Во вторник до 28 градусов тепла, но тоже берите с собой зонтики.

В среду и четверг — +28…30 °С, ясно, без осадков.

В пятницу до 29 градусов тепла, день будет погожий, без ветра и дождя.

Хорошей недели, друзья!

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