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Дожди, сильный ветер и до +28°С. Все о погоде в Бресте на этой неделе
15.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало новой рабочей недели будет солнечным и теплым, а во второй половине возможны дожди и грозы, сообщает
В понедельник будет переменная облачность без осадков. Утром воздух прогреется до +20°С, после обеда — до +24°С.
Во вторник будет переменная облачность. Дождь и грозы маловероятны. В первой половине дня столбик термометра поднимется до +22°С, во второй потеплеет до +26°С.
В среду будет облачно, возможны дожди. Вероятность осадков составляет 61%. Утром будет +24°С, днем воздух прогреется до +26°С. Во второй половине дня ветер усилится. Порывы будут достигать 14 м/с, сообщает
В четверг будет переменная облачность. Осадки маловероятны. В первой половине дня столбик термометра поднимется до +26°С. Днем будет +28°С.
Завершится рабочая неделя жарой и дождями с утра до вечера пятницы. Утром будет +26°С. Днем столбик термометра поднимется до +28°С.
Берегите себя и оставайтесь дома!
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Начало новой рабочей недели будет солнечным и теплым, а во второй половине возможны дожди и грозы.
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