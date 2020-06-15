Лето возвращается. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

В выходные июнь включил было заднюю и в субботу гомельчанам даже пришлось достать куртки. Но уже сегодня, обещает pogoda.by, лето вернется в Гомель.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В понедельник еще не очень жарко — до +27°C, облачно с прояснениями, будут грозы.

Во вторник уже +29°C, ясно.

В среду +30°C и без осадков.

Самыми жаркими на неделе станут четверг и пятница — до +33°C.

Хорошей недели, друзья!

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