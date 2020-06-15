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Лето возвращается. Погода в Гомеле на неделе
15.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные июнь включил было заднюю и в субботу гомельчанам даже пришлось достать куртки. Но уже сегодня,
В понедельник еще не очень жарко — до +27°C, облачно с прояснениями, будут грозы.
Во вторник уже +29°C, ясно.
В среду +30°C и без осадков.
Самыми жаркими на неделе станут четверг и пятница — до +33°C.
Хорошей недели, друзья!
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В выходные июнь включил было заднюю и в субботу гомельчанам даже пришлось достать куртки. Но уже сегодня, обещает pogoda.by, лето вернется.
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