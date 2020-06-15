Эйсмонт рассказал о коварных планах по вывозу за границу картин из «Белгазпромбанка»

14 июня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» ведущий Иван Эйсмонт рассказал о том, что из «Белгазпромбанка» планировали срочно вывезти картины, купленные раннее для корпоративной коллекции.

Отметим, что ранее бывший глава банка Виктор Бабарико назвал происходящее вокруг банка не ичаче, как рейдерским захватом. и записал обращение на случай, если его задержат. Он заявил также, что сейчас белорусские власти применяют методы давления на его самых близких друзей, коллег и ведут тотальную борьбу, где «все подчиняется одному: найти хоть что-то, чтобы помешать провести выборы в Беларуси». В ответ на запрос РБК по поводу рейдерского захвата Белгазпромбанка пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт практически повторила слова Александра Лукашенко, сказанные в Полоцке 12 июня.

По белорусскому телевидению сюжеты о банке сыплются один за одиним, в том числе, в прйм-тайм по выходным.

«Полторы сотни картин общей стоимостью около 20 миллионов долларов также приобщены к делу. Есть информация, что их готовили к срочному вывозу за рубеж», - рассказал муж пресс-секретаря Александра Лукашенко накануне в программе госканала. О каких именно картинах идет речь - из сюжета неясно, однако государственный телеканал показывал работы Хаима Сутина.

Эйсмонт также рассказал, что в банке и других коммерческих структурах прошли обыски, в ходе которых, по его словам, «было изъято около четырех миллионов долларов, полученных, как считает следствие незаконным путем, ценные бумаги стоимостью 500 тысяч долларов, золото, облигации, дигипассы и многое другое».

Стоит отметить, что корпоративная коллекция «Белгазпромбанка», которым на протяжении последних 20 лет руководил Виктор Бабарико, попавший под пристальное внимание государственных телеканалов после своего желания побороться за пост главы государства, начала создаваться еще в 2011 году. Тогда Бабарико говорил о том, что в Беларуси не может не быть ни одной картины Марка Шагала - это неправильно и стыдно. На данный момент внутренняя коллекция банка составляет более 100 экспонатов, главные из которых - шедевры художников Парижской школы-уроженцев Беларуси.

Напомним хронику событий.