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Камеры, парковки, аттракционы. Что еще планируют сделать в парке Тысячелетия Витебска

15.06.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Благоустройство парка Тысячелетия, который расположен за Дворцом спорта, планируют завершить к «Славянскому базару-2020», пишут «Витьбичи».


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

— Благоустройство парка шло более полутора лет. На освещение, озеленение, обустройство дорожек потрачена приличная сумма, — говорит главный инженер УКС Витебска Сергей Польский. — Сейчас здесь заканчивают работы по прокладке ливневой канализации. Возле клиники ВГМУ обустроят небольшую парковку, установят камеры видеонаблюдения. К открытию «Славянского базара-2020» работы полностью завершат. Позже за этим местом закрепят коммунальное предприятие для содержания парка в чистоте и порядке.

В парк Тысячелетия планируют привлечь предпринимателей, которые разместят здесь торговые объекты, детские развлекательные аттракционы, сообщил заместитель председателя горисполкома Сергей Соглаев.

 
Теги: Витебск
 
 
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Благоустройство парка Тысячелетия, который расположен за Дворцом спорта, планируют завершить к «Славянскому базару-2020».
 
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