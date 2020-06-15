Камеры, парковки, аттракционы. Что еще планируют сделать в парке Тысячелетия Витебска

Источник материала: Tut.by

Благоустройство парка Тысячелетия, который расположен за Дворцом спорта, планируют завершить к «Славянскому базару-2020», пишут «Витьбичи».



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

— Благоустройство парка шло более полутора лет. На освещение, озеленение, обустройство дорожек потрачена приличная сумма, — говорит главный инженер УКС Витебска Сергей Польский. — Сейчас здесь заканчивают работы по прокладке ливневой канализации. Возле клиники ВГМУ обустроят небольшую парковку, установят камеры видеонаблюдения. К открытию «Славянского базара-2020» работы полностью завершат. Позже за этим местом закрепят коммунальное предприятие для содержания парка в чистоте и порядке.

В парк Тысячелетия планируют привлечь предпринимателей, которые разместят здесь торговые объекты, детские развлекательные аттракционы, сообщил заместитель председателя горисполкома Сергей Соглаев.