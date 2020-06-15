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Камеры, парковки, аттракционы. Что еще планируют сделать в парке Тысячелетия Витебска
15.06.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Благоустройство парка Тысячелетия, который расположен за Дворцом спорта, планируют завершить к «Славянскому базару-2020»,
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В парк Тысячелетия планируют привлечь предпринимателей, которые разместят здесь торговые объекты, детские развлекательные аттракционы, сообщил заместитель председателя горисполкома Сергей Соглаев.
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Благоустройство парка Тысячелетия, который расположен за Дворцом спорта, планируют завершить к «Славянскому базару-2020».
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